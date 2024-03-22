Фото: Хамельянин Геннадий / ТАСС

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Посетителей экстренно эвакуировали из загорающегося здания.

Давка началась на выходе после стрельбы в Крокус Сити Холл. По данным 5-tv.ru, на выход была открыта только одна дверь и паникующим зрителям было сложно выбраться из здания.

Одна из пострадавших рассказала, что в Крокус вошли трое человек и тут же открыли беспорядочную стрельбу. Женщина была госпитализирована с двойным ранением в ногу.

Официально информации о пострадавших и погибших не поступало. На место прибыли сотрудник СОБР и ОМОН, котоыре были подняты по тревоге.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, стрельба началась около восьми вечера, когда зрители собирались на концерт группы "Пикник". Обстоятельства произошедшего уточняются.