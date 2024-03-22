«Была кровь»: директор группы «Пикник» о стрельбе в московском Крокусе

Фото, видео: Хамельянин Геннадий / ТАСС; 5-tv.ru

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Информация о происшествии сначала появилась в социальных сетях. Группа должна была сегодня давать концерт.

Стрельба произошла в здании московского Крокус Сити в то время, когда там планировался концерт группы «Пикник». Информацию о происшествии, со слов очевидцев, подтвердил директор музыкальной группы Юрий Чернышевский в беседе с 5-tv.ru.

«У меня нет достоверной информации. По словам очевидцев, в зале была стрельба, была кровь. Но я сам этого не видел, поэтому я не могу достоверно это утверждать», — сказал Чернышевский.

Вечером в пятницу, 22 марта, в социальных сетях распространилась информация о стрельбе в Крокусе в Москве. Позднее стало известно и о возгорании в здании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар возник после стрельбы в Крокус Сити Холл в Москве.