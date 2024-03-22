Очевидцы сообщают о стрельбе в Крокус Сити Холл в Москве

Лана Шевченко 3 828 0
Срочная новость

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Информации о раненых или пострадавших пока не поступало.

Очевидцы сообщают о стрельбе в Крокус Сити Холл в Москве. Информации о раненых или пострадавших пока не поступало.

Известно, что в этот вечер зрители собрались на концерт группы «Пикник». Данные о происшествии уточняются. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, слышна стрельба и крики.

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