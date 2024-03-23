Жена тяжелобольного Уиллиса трогательно поздравила его с днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

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Знаменитому «крепкому орешку» исполнилось 69 лет.

Супруга актера Брюса Уиллиса модель Эмма Хемминг в его день рождения опубликовала трогательный пост в соцсети. Звезде «Крепкого орешка» на днях исполнилось 69 лет.

«Он настоящий джентльмен. Он так искренне делится своей любовью. Это его сила от природы. Уверяю, она такая нежная и так прекрасна. С днем рождения, любимый. Ты подарок, который продолжает отдавать любовь», — написала Хемминг.

Также она опубликовала фото, на которой Уиллис нежно обнимает свою младшую дочь Мейбл Рэй. По словам супруги голливудского актера, он по-настоящему добр и чист душой, и очень мягкий человек в жизни. Именно поэтому многие люди искренне любят актера, уверена жена Уиллиса.

Уже несколько лет знаменитый артист борется с деменцией, из-за которой был вынужден уйти из профессии. Уже к концу 2023 года Брюс Уиллис перестал узнавать знакомых и даже некоторых близких друзей.

К сожалению, состояние актера только ухудшается. Эксперты в один голос твердят, что Уиллису, возможно, отмерян еще примерно год. Но близкие не отчаиваются, окружают актера любовью и заботой.

Известно, что даже бывшая жена Уиллиса Деми Мур принимает деятельное участие в заботах о нем, ради чего отказалась от устройства личной жизни. При этом бывший супруг, по словам актрисы, сейчас даже не помнит ее, хотя они прожили в браке 13 лет и продолжили дружеское общение после развода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Деми Мур впала в депрессию после встречи с тяжелобольным Брюсом Уиллисом.