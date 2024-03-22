«Выживают за счет поставок НАТО»: Небензя заявил о выполнении одной из целей СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Дипломат напомнил членам Совбеза ООН об успешном уничтожении российскими военными на Украине танков Abrams и Leopard.

Одна из целей проводимой Россией специальной военной операции, а именно демилитаризация Украины, фактически выполнена. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания совбеза организации.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации, собственно, Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок стран НАТО», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что даже несмотря на переброску в зону боевых действий наиболее дорогостоящей западной техники, российские вооруженные силы последовательно продолжают уничтожать танки Abrams, Leopard и установки HIMARS.

«При этом новым моментом стал проступающий все четче осознанный курс западных кураторов Киева на эскалацию кризиса в связи с тем, что война против России руками украинцев не приносит желаемых результатов», — заключил Небензя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, находится в состоянии войны из-за участия коллективного Запада в конфликте на стороне Украины.