«Акула-призрак»: американские океанологи обнаружили новый вид рыб-химер

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

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Открытый вид химеры назвали Chimaera supapae.

Американские ученые из Калифорнии обнаружили новый вид химерных рыб в глубинах Андаманского моря, у берегов Таиланда. Они также известны, как акулы-призраки или рыбы-крысы.

Данный вид отличается огромной головой, мерцающими глазами и плавниками-перьями, сообщает Raffles Bulletin of Zoology (RBZ).

Труп самца химеры был обнаружен на глубине 775 метров. Размер этого экземпляра составил 51 см, а на голову приходилось 32% от общей длины. Характерные особенности животного включают широкие грудные плавники, похожие на оборки из перьев, которые, как предполагают специалисты, помогают им маневрировать по дну с каменистым рельефом.

Открытый вид химеры был назван Chimaera supapae. Он является 54-м в списке известных видов в данном семействе, а также получил свое название в честь тайской ученой Супап Монколпрасит, чье научное исследование в большой степени посвящено изучению хрящевых рыб.

Химеры являются одними из древнейших представителей хрящевых рыб, которые существуют и по сей день. Они появились примерно 300-400 миллионов лет назад, что значительно раньше, чем первые динозавры.

Родственники акул и скатов, химеровые редко встречаются человеку, предпочитая обитать на глубинах от 500 метров и ниже. Химеры питаются червями и другими донными организмами, а благодаря своим большим глазам успешно ориентируются в темной глубине моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые предрекли сокращение населения Земли.