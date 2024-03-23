Критическая ситуация: медики чудом спасли мужчину от инфаркта

Медики из Ноябрьска чудом спасли мужчину от инфаркта

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Он до последнего отказывался от помощи.

Медики из города Ноябрьск спасли пациента с тяжелым случаем инфаркта миокарда. Об этом сообщает сайт URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения.

«Мужчина 55-летнего возраста, находясь у себя дома в Губкинском, почувствовал себя плохо. Началось головокружение, поднялось артериальное давление до критических показателей, потерял сознание», — передает информацию источник.

Удивительно, что мужчина не стал вызывать скорую помощь, а решил самостоятельно добраться до врачей. После приема в поликлинике его экстренно госпитализировали и провели хирургическое вмешательство.

Как стало известно, после операции мужчина чувствует себя лучше и уже идет на поправку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли выжить с забытым медицинским инструментом в теле.