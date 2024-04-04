«Лукавят»: Устюгов не верит в желание артиста сыграть Гамлета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem; 5-tv.ru

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При выборе проекта для артистов значительную роль играет, кто является режиссером картины, какой выделяется бюджет и так далее.

Актер Александр Устюгов не верит артистам, мечтающим сыграть конкретных персонажей. Своими мыслями он поделился 5-tv.ru перед сольным концертом в Москве.

По признанию Устюгова, у него никогда не было грез по поводу ролей, которые ему бы обязательно хотелось исполнить.

«Мне кажется, артисты, которые говорят, что у них есть какая-то мечта что-то сыграть, лукавят. Потому что невозможно. Сейчас огромное количество драматургии, которой у нас в голове даже нет. Мы сейчас не будем же оперировать Чеховым, Достоевским. Сейчас сценарии пишутся с нуля. И мы не знаем этих персонажей», — делится Устюгов.

Более того, для актера значительную роль играет, кто является режиссером картины, какой выделяется бюджет, какая продюсерская компания занимается проектом и так далее.

«Огромное количество вещей, которые говорят о том, хочешь ты это играть или нет. И этих персонажей мы, может быть, даже не знаем», — рассказывает Устюгов.

Например, сейчас актеру предложили сыграть в «Смешариках». По его признанию, он не мечтал об этой роли, тем не менее, именно этот проект его заинтересовал.

«И нет таких людей, которые мечтают играть Гамлета. Если хочешь играть Гамлета, ты хочешь его играть на кухне для родителей и соседей, либо хочется все-таки в театре? Это разные вещи. <…> Все хотят играть где-то, с кем-то, как-то. <…> Театр и кино — это коллективное творчество, которое не зависит от одного актера, режиссера или сценариста», — уверен Устюгов.

Ранее 5-tv.ru писал, как актер Устюгов стал рокером и создал группу «Экибастуз».