«Человек, вырванный из жизни»: Александр Яцко высказался о Никите Кологривом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Что он думает о громких заявлениях молодого коллеги?

Заслуженный артист РФ Александр Яцко назвал персонажей, которых актер Никита Кологривый играет в кино, похожими на «вырванных из жизни». А добиться такого эффекта могут только профессионалы, считает он. Своим мнением о набирающем популярность и уже не раз оскандалившемся коллеге Яцко поделился с 5-tv.ru.

Яцко отметил, что лично не знаком с Никитой. Однако он наблюдал за ним в картинах, в том числе видел его роль Кощея в нашумевшем сериале.

«Он, кстати, из числа таких актеров, который в этой роли Кощея похож на человека, вырванного из жизни. Это как раз говорит о его достоинстве, как специалиста. Он толковый парень», — прокомментировал артист.

Александр пояснил, что в жизни, вероятно, Кологривый может и не быть похож на своего персонажа, но на экране воссоздает точный образ. Создается впечатление, что он «достоверно существует».

«Да, я считаю, что он талантливый парень и занимается своим делом», — подчеркнул собеседник.

Яцко также добавил, что каждый иногда может взболтнуть лишнего. Этим порой грешит и Никита. Самое главное, считает артист, чтобы ему это не навредило. Он пожелал младшему коллеге успехов в карьере, которая уже сложилось на зависть многим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никиту Кологривого снова доставили в суд. Что натворил актер после пьяного дебоша?

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