Актер «Интернов» признался, что не может вылечиться из-за долгов

Фото: Кадр из сериала «Интерны», 2010 г.

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Николай Зазуля постоянно настраивает себя на выздоровление, но пока не все получается, как мечталось.

Актер театра и кино Николай Зазуля признался, что ему не хватает средств на то, чтобы справиться с прогрессирующей формой рака. О заболевании широкой общественности стало известно год назад.

«Пятен стало только больше. С августа по январь я пытался избавиться от пневмонии, но болевые ощущения в легких до сих пор остались. Возможно это и не пневмония, а саркома в легких, она ведь не только кожу поражает, но и органы», — признался Зазуля в интервью с KP.RU.

По словам актера, он верит в то, что однажды врачи ему скажут о наступившей ремиссии. Николай Зазуля морально настраивает себя на выздоровление.

«Я сам уже в Интернете почитал все о саркоме, не нашел ни одной истории о том, чтобы кто-то вылечился. Но всегда можно быть первым, я морально не сдаюсь», — рассказал Николай.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что переживший онкологию 73-летний Буйнов пожаловался на недуг.