Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Чего именно опасается Запад?

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила призывы США отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом политик сообщила во время своего выступления на «Киевском форуме по безопасности».

«Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас», — сказала Стефанишина.

О том, что США призвали киевский режим прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, писала британская газета Financial Times. Власти Штатов опасаются, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры со стороны РФ.

Неназванные источники в американском истеблишменте также подчеркнули, что Вашингтон не поощряет и не позволяет осуществлять атаки внутри России.

Украинские беспилотники предприняли уже несколько попыток атаковать российские НПЗ — инциденты были зафиксированы, в том числе, в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях. Ответственность за это взяла на себя Служба безопасности Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как США вынудили армию Украины покинуть некоторые территории.