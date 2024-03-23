«Агата, ты ли это?»: Зепюр Брутян изменила имидж

Зепюр Брутян сменила имидж и поклонники увидели ее сходство с Агатой Муцениеце

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Подписчики увидели в ней копию Муцениеце.

Вторая жена Павла Прилучного, Зепюр Брутян, показала в своем личном блоге результаты преображения в салоне подписчикам. Поклонники заметили в новом образе сходство с бывшей супругой актера Агатой Муцениеце.

Зепюр Брутян осветлила и выпрямила волосы. Недавно то же самое сделала и первая жена Прилучного.

Зепюр Брутян заподозрили в подражании Агате Муцениеце. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

«У вас один стилист с Муцениеце?!»;

«Агата, ты ли это?»;

«А зачем красить волосы, как его первая жена? Смешно», — комментируют поклонники актрисы.

Сам же Прилучный написал под публикацией: «Люблю».

Однако нашлись и те поклонники, кто положительно оценил перемены во внешности Брутян и сделали актрисе комплименты.

«Зепюр, вы прекрасны!» — отмечают подписчики.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в 2022 году. Недавно у них родился сын.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать Брутян на фоне ярых нападок Муцениеце.

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