Набиуллина назвала срок и условия снижения ключевой ставки

Центробанк может приступить к снижению ключевой ставки во втором полугодии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Ранее в этот день в Центробанке сообщили о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых.

Ключевая ставка может быть снижена во втором полугодии текущего года. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Действительно обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению (ключевой ставки — Прим. ред.) можно будет приступить после того, как мы увидим убедительное снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет, скорее, во второй половине года», — заявила глава Центробанка.

Ранее в этот день на сайте регулятора был опубликован прогноз годовой инфляции.

«Согласно нашему прогнозу, c учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. В связи с этим ключевая ставка сохраняется на уровне 16% годовых.

Центробанк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% в декабре прошлого года. Причиной специалисты назвали высокое инфляционное давление, а также отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Центробанке объяснили отказ от повышения ключевой ставки до 17%.