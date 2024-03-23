Влюбилась: жена Костомарова призналась в чувствах

Домнина: я вновь влюбилась в мужа после того, как он открылся с новой стороны

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Оксана Домнина заявила, что вновь испытала уже казалось бы забытые эмоции.

В недавнем интервью Оксана Домнина, супруга фигуриста Романа Костомарова, призналась, что после испытаний, с которыми столкнулась пара, для нее муж открылся с другой стороны и она влюбилась в него с новой силой.

«Громко сейчас скажу, мне кажется, я заново влюбилась. Он открылся для меня с невероятно другой стороны. Я узнала вообще другого человека», — заявила Домнина.

Она добавила в интервью Юлии Меньшовой «Сама Меньшова», что восхищена Костомаровым как мужчиной и личностью.

Фигуриста Романа Костомарова госпитализировали в январе 2023 года после выступления с диагнозом пневмония. Его подключили к аппарату ИВЛ, состояние спортсмена оценивали как тяжелое. Из-за возникших осложнений Костомарову ампутировали кисти рук и стопы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой сложный этап переживают Роман Костомаров с женой.