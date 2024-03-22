Совершили чудо: медики воскресили пациента, который час был мертв

В Самаре медики вернули к жизни пациента, у которого час не билось сердце

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Несмотря на то, что мужчина перенес клиническую смерть, у него сохранились все когнитивные и ментальные способности.

Уникальный случай произошел в одной из больниц Самары. Врачи спасли пациента, сердце которого, не билось час. Корреспондент KP.RU узнала подробности случившегося.

Вечером 9 марта у 50-летнего Андрея Вожева заболело сердце. Сначала боль была слабой, но вскоре стала усиливаться. Мужчина пытался помочь себе болеутоляющими таблетками, но ничего не помогало. Ночью боль стала невыносимой. Андрей вызвал скорую помощь примерно в пять часов утра.

Бригада скорой сделала электрокардиограмму, ее результаты были неутешительными. Медики приняли решение вести мужчину в больницу. Кардиолог Денис Давыдов рассказывает, что события развивались очень стремительно.

«Спустя пять минут после того, как медики занесли Андрея в приемный покой, у него остановилось сердце. Человек потерял сознание, начал хрипеть, биться в судорогах, а затем закатил глаза и замер», — рассказал врач.

К спасению жителя Самары подключилась реанимационная бригада во главе с заведующим отделением анестезиологии и реанимации Артемом Алексанкиным. Пациента реанимировали в приемном покое. На транспортировку в реанимацию не было времени, дорога была каждая минута.

Сначала Вожеву сделали массаж сердца, зачем фибрилляцию, интубацию и искусственную вентиляцию легких. Около 50 минут мужчина был в состоянии клинической смерти.

«Реанимационные мероприятия продолжались почти час. В течение десяти минут наблюдали полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Но когда сердце завелось, мы испытали полнейшее удовлетворение от проделанной работы», — рассказал реаниматолог Алексанкин.

По правилам, если в течение 30 минут пациент не приходит в себя, реанимацию прекращают. Но в случае Андрея Вожева врачи видели на мониторах слабые импульсы, которые подавало сердце. Это событие можно считать уникальным не только потому что мужчина выжил, но и сохранил все когнитивные и ментальные способности. То есть остался в здравом уме и памяти. Из-за кислородного голодания некоторые участки мозга могут перестать функционировать. Тогда человеку очень тяжело вернуться к обычной жизни.

После того, как сердце снова забилось, мужчину перевели в реанимацию. Как рассказала его лечащий врач Людмила Калинина, сейчас Андрею предстоят реабилитация и восстановление. Врачи уверены, что прогнозы благоприятные и у пациента есть все шансы полностью восстановиться.

«Ощущение, что меня выключили и включили. Открыл глаза, увидел медсестру. То, что мой случай уникальный, пока не осознал. Самочувствие сейчас удовлетворительное, но быстро устаю. В планах — вернуться к работе и обычной жизни. Я более 20 лет работаю машинистом», — поделился Андрей Вожев.

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