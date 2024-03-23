«Могла дать шанс»: почему Нюша решила вернуться к мужу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Почему супруги не смогли раз и навсегда разорвать отношения?

Последние несколько месяцев внимание общественности сосредоточено на личной жизни певицы Нюши. Сначала ее подписчики заметили, что звезда сняла обручальное кольцо и перестала публиковать фотографии с мужем.

А после в интернете появились снимки, на которых мужчина, похожий на ее супруга Игоря Сивова, целуется с незнакомкой. Это вызвало слухи о кризисе в отношениях звездной пары.

Однако недавно Нюша объявила о возвращении к мужу. Психолог Екатерина Корендясева поделилась своей точкой зрения по поводу случившегося, пишет издание «Страсти».

По мнению специалиста, если Сивов действительно увлекся незнакомкой, а Нюша простила его, то это могло произойти по двум причинам — социокультурной и психологической.

«Женщины могут терпеть измены по ряду причин, включая страх одиночества, финансовую зависимость или надежду на изменения в будущем. Нюша могла дать шанс Игорю, считая, что они способны преодолеть проблемы и стать счастливее», — считает эксперт.

После долгих лет вместе у партнеров также формируются сильная эмоциональная связь и привязанность. Общие цели, интересы и воспоминания не позволили певице закончить эти отношения, добавила Корендясева.

Психолог утверждает, что одной из основных причин такого поведения у женщин является желание сохранить семью. Для многих людей семейные ценности и брак имеют большое значение, поэтому они могут простить измену, чтобы сохранить гармонию и стабильность в семейных отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Нюша начала гадать на картах Таро.