Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Показатели не меняются с декабря 2023 года.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ 22 марта. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

В ЦБ РФ подчеркнули, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

«Согласно нашему прогнозу, c учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сообщили в Центробанке.

ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% в декабре прошлого года. Причиной специалисты назвали высокое инфляционное давление, а также отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Путин назвал назвал временным явлением высокую ключевую ставку Центробанка.