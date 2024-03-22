«Как после чумы»: ученые предрекли сокращение населения Земли

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Исследователи сделали неприятное открытие, которое повлечет за собой серьезные последствия.

Население Земли в ближайшие десятилетия начнет активно сокращаться впервые после пандемии чумы в XIV веке, которую называют «черной смертью». Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на исследования, опубликованные в журнале Lancet.

Согласно прогнозам, сейчас мировые показатели рождаемости достигли исторического переломного момента и вряд ли восстановятся. Специалисты указывают, что с середины ХХ века на свет появляется все меньше детей. Более того, отрицательные темпы ускоряются, что в итоге может привести к печальным последствиям.

«Последствия сокращения численности населения для общества будут „огромными“, поскольку пожилых людей будет больше, чем молодых, и это увеличит нагрузку на службы здравоохранения и рабочую силу», — говорится в материале.

Эксперты считают, что к 2050 году 155 из 204 стран уже не смогут поддерживать численность населения. А еще через 50 лет только в 26 из них уровень рождаемости превысит смертность. Чтобы этого избежать, коэффициент, показывающий, сколько детей в среднем рожает одна женщина, должен составлять 2,1.

Во времена пандемии чумы население планеты сократилось с 400 миллионов до 350 миллионов человек.

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