ФСБ ликвидировала украинского диверсанта в Запорожской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Злоумышленник пришел к своему схрону, чтобы забрать оружие, но был замечен.

В тылу наши спецслужбы нейтрализовали украинского диверсанта, который готовил теракт на территории Запорожской области. Агент украинской разведки пришел к своему тайнику, чтобы забрать взрывное устройство. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

Известно, что мужчина был причастен убийству российского офицера в октябре прошлого года, а также к передаче противнику данных о местоположении наших военных. У него дома была обнаружена еще одна самодельная бомба и телефон для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Крыма задержана за подготовку теракта на железной дороге. Она хотела поджечь релейный шкаф на ж/д путях, чтобы нарушить поставки в зону спецоперации.