На Украине сообщили о пожаре на Днепропетровской ГЭС

«Укргидроэнерго» сообщило о взрывах на Днепропетровской ГЭС в Запорожье

Фото: www.globallookpress.com / H. Mohammad

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В части регионов зафиксированы проблемы с подачей света.

Украинская компания «Укргидроэнерго» заявила о взрывах на Днепровской гидроэлектростанции и плотине в оккупированной части Запорожской области. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале организации.

По данным компании, после взрывов на ГЭС начался пожар, который пытаются ликвидировать чрезвычайные службы и энергетики.

«Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая», — уточняют в «Укргидроэнерго».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях энергообъектов по всей стране.