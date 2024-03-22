«По индивидуальному сценарию»: можно ли выжить с забытым медицинским инструментом в теле

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Оказывается, даже после приема у стоматолога можно выйти с инородным телом во рту.

На просторах интернета или от своих знакомых можно услышать страшные истории о том, как врачи забыли самые различные медицинские инструменты в теле пациента. О том, может ли зубной врач случайно оставить что-нибудь у вас во рту, рассказала стоматолог Диана Левчук изданию Газета.ру.

Казалось бы, будет трудно что-либо забыть в зубах, однако из-за сложности лечения во рту также может остаться сломанный инструмент. Более того, эта проблема встречается довольно часто.

По словам врача, при запущенном кариесе, пульпите и периодонтите стоматологу будет необходимо провести лечение каналов.

«Организм каждого пациента уникален, поэтому лечение каналов всегда проходит по индивидуальному сценарию. При этом статистика говорит о том, что в 17% случаев ломается даже самый качественный инструмент. Это происходит из-за того, что каналы могут иметь самую причудливую форму со множеством изгибов», — объяснила она.

В случае, если у вас в зубе остался обломок медицинского инструмента, можно продолжать жить спокойно дальше. Более того, многие пациенты могут даже не подозревать, что у них в зубе остался обломок инструмента.

Тем не менее, главное условие, при котором зубу ничего не угрожает — это почти полная стерильность каналов. Зачастую причиной удаления зуба с оставленным там обломком инструмента является не сам обломок, а бактерии.

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