«Базовый рефлекс властей Британии»: в МИД РФ высказались о фейках про Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Принцесса исчезла из публичного пространства в начале 2024 года.

Королевский двор и правительство Великобритании принимают непосредственное участие в тиражировании фейков о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом говорится в заявлении МИД России, размещенном на сайте ведомства.

В МИД РФ отмечают, что на фоне длительного отсутствия жены принца Уильяма на публике в Британии развернулась целая конспирологическая кампания, которая обнажила «базовый рефлекс» политического истеблишмента страны — управлять и всячески манипулировать общественным мнением в стране и далеко за ее пределами с помощью размещения нужной информации в СМИ и социальных сетях.

«Развитие спектакля под названием „куда пропала принцесса Уэльская“ идет по уже многократно апробированным канонам жанра дезинформационной кампании с британским акцентом. Используются те же сценарии и тот же медийный инструментарий, что и в случае с другими реальными или же искусственно сконструированными информационными поводами», — говорится в сообщении МИД РФ.

То же самое можно сказать и о ситуации с новостями о якобы смерти короля Карла III, которые, по данным российского внешнеполитического ведомства, являлись ни чем иным, как вбросом самих властей Британии. В МИД подчеркнули, что СМИ России пытались проверить информацию прежде, чем ее тиражировать, что стало очередным предметом недовольства королевского двора.

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Также в ведомстве отметили, что Британия окончательно закрепила за собой статус «эпицентра производства фейков в промышленных масштабах».

В январе 2024 года 42-летняя Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и резко пропала из публичного пространства. Официально хирургическое вмешательство назвали плановым, о характере недуга Миддлтон королевская семья предпочла умолчать.

В масс-медиа распространяются самые разные догадки, вплоть до того, что принцессы Уэльской уже нет в живых. В то же время британские таблоиды с удовольствием делятся все новыми версиями.

В середине марта Кенсингтонский дворец опубликовал фото Миддлтон, на которой она сидит на стуле в окружении своих детей, однако спустя короткое время СМИ повально начали удалять снимок из-за подозрений в применении фоторедактора.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что за «бедами» Миддлтон разглядели циничный план королевской семьи.