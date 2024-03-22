Суд оставил в силе решение об аресте Никиты Кологривого на семь суток

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Протест прокуратуры отклонен.

Новосибирский областной суд принял решение оставить в силе арест Никиты Кологривого на семь суток, тем самым отклонив протест прокуратуры. Об этом сообщили в областных судах общей юрисдикции.

Известно, что прокуратура просила для артиста наказание в виде 15 суток ареста, так как действующий приговор показался слишком мягким. Сам Кологривый признал вину в хулиганстве и уже просил у суда о помиловании, а также заявил, что раскаивается и считает себя достойным членом общества.