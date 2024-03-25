Болезнь Боткина: как не заразиться и чем лечить гепатит А 

Фото: Елков Олег / ТАСС

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Главный симптом этого недуга — пожелтение кожи и глазных склер. Если ли спасение?

Вспышки гепатита А обычно происходит в летний и осенний период. На первых этапах болезнь может проходить бессимптомно, а в зоне риска могут находиться, как дети, так и взрослые. Чем опасен гепатит А, и как им не заразиться, пишет URA.RU.

Гепатит А — это острое инфекционное заболевание. Этот вирус очень устойчив к внешней среде, он долгое время может сохраняться в еде, воде и на поверхностях различных предметов. Кислая среда желудка не в силах убить вирус. Он погибает только при высоких температурах, ультрафиолетовом облучении и при воздействии дезинфицирующих средств, которые содержат хлор.

Гепатит А также называют болезнью Боткина или желтухой. Передается он фекально-оральным путем через загрязненную воду и еду. Также вирус гепатита А передается при половом акте. В редких случаях заражение происходит, если здоровому человеку вводится инъекция с вирусом.

К симптомам болезни относятся: повышенная утомляемость, головная боль и головокружение, тошнота, боль в суставах, кожный зуд, лихорадка, потемнение мочи, обесцвечивание кала и нарушение сознания. Но один из главных симптомов — это пожелтение кожи и глазных склер. Это происходит из-за того, что в крови находится избыточное количество билирубина.

К сожалению, от болезни Боткина не существует специальных препаратов. Человек может выздоравливать от нескольких недель до нескольких месяцев. При легкой форме болезни пациент лечится дома, а в более тяжелых случаях человек должен находиться в больнице под круглосуточным наблюдением врачей.

Чтобы не заразиться, нужно хорошо следить за своим питанием. Также следует обращать внимание на качество воды. Регулярно мойте руки. Еще можно сделать прививку от гепатита А. Она не входит в национальный календарь прививок, но ее можно сделать платно. Вакцина состоит из двух уколов и вводится с интервалом в шесть месяцев.

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