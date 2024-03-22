«Спровоцировать ответные меры со стороны России»: о чем США предупредили Украину

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Вашингтон может не просто давать советы, но и приказывать Киеву во многих вопросах. О чем идет речь сейчас?

США призвали киевский режим прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники в американском истеблишменте.

По данным СМИ, власти Штатов опасаются, в том числе, резкого скачка цен на энергоресурсы.

«США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры», — говорится в материале.

Свои предупреждения США направили в адрес высокопоставленных чиновников из СБУ и украинской разведки, а также министерству обороны Незалежной.

Одновременно представитель Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не поощряет и не позволяет осуществлять атаки внутри России.

Украинские беспилотники предприняли уже несколько попыток атаковать российские НПЗ — инциденты были зафиксированы, в том числе, в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях. Ответственность за это взяла на себя Служба безопасности Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как США вынудили армию Украины покинуть некоторые территории.