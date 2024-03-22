При обстреле ВСУ в Белгороде погибла женщина

Гладков сообщил о гибели женщины при утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Российские регионы подверглись атаке с украинской стороны.

Во время очередной атаки украинских боевиков по мирному Белгороду погибла местная жительница. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина во время воздушной атаки гуляла на улице со своими собаками во дворе. Одно животное погибло, вторую собаку забрали родственники.

Есть пострадавшие — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и женщина с осколочными ранениями ног. Оба доставлены в ближайшую больницу, оказывается вся необходимая помощь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. А 21 марта боевики обстреляли город из системы Vampire.

Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что очевидец рассказал о новом обстреле Белгорода со стороны Украины.