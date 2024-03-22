Смертельный поход: суд арестовал руководителя группы, попавшей под лавину на Камчатке
Суд арестовал руководителя попавшей под лавину на Камчатке группы туристов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Оказалось, что у пострадавших не было собой специального оборудования.
На Камчатке арестовали руководителя группы попавших под лавину туристов. Мужчине предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как оказалось, у пострадавших не было при себе специального противолавинного оборудования.
Трагедия произошла в начале недели. 11 туристов отправились в поход, несмотря на непогоду. В районе перевала Красноармейский на людей обрушились тонны снега. Два человека не смогли выбраться из-под завалов. Выживших эвакуировали на вертолете.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о состоянии туристов, которых накрыла лавина на Камчатке.