Смертельный поход: суд арестовал руководителя группы, попавшей под лавину на Камчатке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Оказалось, что у пострадавших не было собой специального оборудования.

На Камчатке арестовали руководителя группы попавших под лавину туристов. Мужчине предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как оказалось, у пострадавших не было при себе специального противолавинного оборудования.

Трагедия произошла в начале недели. 11 туристов отправились в поход, несмотря на непогоду. В районе перевала Красноармейский на людей обрушились тонны снега. Два человека не смогли выбраться из-под завалов. Выживших эвакуировали на вертолете.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о состоянии туристов, которых накрыла лавина на Камчатке.