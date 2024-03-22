Фото, видео: 5-tv.ru

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Украина превратилась в крупнейшего поставщика детей для педофильских сетей, торговли людьми и органами, считают там.

В Европарламенте призвали привлечь киевский режим к ответственности за преступления против детей. Депутат от Нидерландов Марсель де Грааф заявил, что ВСУ ведут варварские обстрелы населенных пунктов, в результате которых погибли и получили увечья тысячи людей, в том числе — несовершеннолетние.

«Международный уголовный суд должен привлечь Зеленского к ответственности за это. Более того, Украина — крупнейший поставщик детей для педофильских сетей, торговли людьми и органами. Для этого там существуют целые детские дома.

В России дети получают традиционное воспитание и образование. На Западе им внушают трансгендерное мировоззрение, дают гормональные блокаторы и делают калечащие операции на половых органах. Лицемерие просто ужасает», — прокомментировал депутат.

Голландский депутат также назвал чистой пропагандой звучащие на Западе заявления о том, что Россия якобы насильно вывозила детей с Украины. Наоборот, подчеркнул европейский парламентарий, наша страна приняла миллионы беженцев из соседней страны, и тем самым спасла их от обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что загнанному в тупик Зеленскому обрисовали катастрофические перспективы.