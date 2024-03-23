Сколько стоит развод? Ариана Гранде должна выплатить отступные бывшему мужу

Фото: Reuters / Mike Blake

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О разрыве пара объявила еще в 2023 году, но бракоразводный процесс состоялся только сейчас.

Американская певица Ариана Гранде и ее муж брокер Далтон Гомес окончательно развелись. Пара была в браке три года. Теперь исполнительница должна выплатить бывшему мужу 1,25 миллиона долларов, сообщает агентство Associated Press.

Эта выплата будет единовременной, но также Гранде должна будет отдать 25 тысяч долларов. Эти деньги покроют расходы Гомеса на адвоката. Также бывшие супруги поделят пополам выручку от продажи их общего дома.

В браке у пары не было детей, а также известно, что они заключили добрачное соглашения. Это позволило избежать серьезных юридических споров. В документах Ариана указала, что причиной развода стали непримиримые разногласия.

О расставании бывшие супруги объявили в июле 2023 года. Высший суд Лос-Анджелеса вынес решение о разводе 19 марта 2024 года.

Ариана Гранде и Далтон Гомес начали свои отношения в 2020 году. В брак пара вступила 15 мая 2021 года. Церемония состоялась в Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, бывшая жена Тимура Родригеза думает о разводе.