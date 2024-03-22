Подразделения ВСУ укорили Зеленского и командование в неудачах на фронте

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Не в первый раз украинские боевики недовольны собственным командованием.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили президента Незалежной Владимира Зеленского и нынешнее командование в скорых поражениях на линии фронта. В распоряжении агентства РИА Новости оказались материалы переписки участников беседы Telegram-канала ParaBelum, в котором общаются члены ВСУ, СБУ и националистических батальонов.

Киевские боевики укорили представителей украинской власти в большой «катастрофе». Один из участников разговора возмутился увольнением «самых адекватных» и отставкой «тех, у кого голова на плечах».

«Реально, Шойгу (Сергей Шойгу, министр обороны РФ — Прим. ред.) завтра позвонит Сырскому (Александр Сырский, командующий Вооруженных сил Украины — Прим. ред.) и скажет: „Сырский сдавайся, тебе не победить“. Сырский скажет „русские не сдаются“ и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак (город в Запорожской области — Прим. ред.)», — говорит украинец.

Другой участник беседы добавил, что в данный момент ВСУ находятся «на краю пропасти», поэтому каждый должен самостоятельно принять «решение, будет ли он мясом Сырского», а также стоит ли вообще принимать участие в той катастрофе, которая стремительно приближается.

«Мы имеем смену, которая на порядки худшего качества. Как офицеры, люди и вообще — это полная «шляпа», — считает один из участников разговора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики ВСУ в Авдеевке благодарят российских солдат за спасение.