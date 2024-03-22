«Это сложно»: как сейчас живет Шакира после измены Пике

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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Артистка одна воспитывает двоих сыновей и хочет быть примером для них.

Певица Шакира развелась с мужем футболистом Жераром Пике почти два года назад. Брак распался из-за измены Пике. Он пытался вернуть Шакиру, но она твердо решила закончить отношения. С тех пор певица одна воспитывает двоих сыновей.

«Я укладываю их спать и теряю сознание. Знаете, я впервые пребываю в статусе „матери-одиночки“. Это сложно. Теперь я отвечаю за двоих детей, этих двух малышей, которые так сильно от меня зависят. А я мать-одиночка, у меня дома нет мужа, который мог бы чем-то помочь», — передает слова Шакиры StarHit.ru.

У исполнительницы плотный рабочий график. Она снимает клипы, участвует в фотосессиях и готовится к выпуску нового альбома. Но, несмотря на плотный график, Шакира также старается уделять достаточно внимания своим детям. Даже если певица возвращается домой под утро, она не ложится спать, а проводит утро с сыновьями.

Раньше звезда сильно переживала из-за того, что у нее не всегда получается проводить время с детьми. В такие моменты ей не нравилась ее работа, и она чувствовала себя виноватой. Сейчас ситуация изменилась.

Шакира старается отдавать все свободное время детям. При этом певица не собирается бросать карьеру, она хочет поехать в тур, выступать для своих фанатов и стать для них лучшим артистом. Она хочет быть примером для сыновей.

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