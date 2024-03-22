Российская подлодка «Калибром» поразила цель в Японском море Сегодня, 6:16 24 24 Российская подлодка «Калибром» поразила цель в Японском море

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Дальность стрельбы составила больше тысячи километров.