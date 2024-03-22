Российская подлодка «Калибром» поразила цель в Японском море

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Российская подлодка «Калибром» поразила цель в Японском море

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Дальность стрельбы составила больше тысячи километров.

Российская подлодка «Волхов» успешно поразила цель ракетой «Калибр». Моряки Тихоокеанского флота провели тактические учения в Японском море, поразив условного противника в Хабаровском крае.

Дальность стрельбы составила больше тысячи километров. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. Подлодку прикрывали корабли, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации.

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