«Был бы прорыв»: Европа ищет способ обойти запреты по закупкам оружия для ВСУ

FТ: Европа собирается закупать оружие для ВСУ в обход договора о запрете

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Юристы пытаются обнаружить лазейки в документах ЕС.

Европа хочет закупить оружие для Украины и при этом найти способ, позволяющий обойти пункт Договора о Европейском союзе, который запрещает приобретать военные принадлежности из бюджета объединения. Об этом сообщило издание Financial Times.

Сейчас юристы ищут легальную лазейку, которая позволит закупить вооружение для ВСУ.

Когда началась спецоперация, страны ЕС договорились, что траты на военные нужды для Украины будут осуществляться только через многосторонний фонд, созданный вне бюджета Европейского союза. Тогда государства объединения посчитали, что у них нет возможности изменить ключевой документ. Однако сейчас юристы ищут легальную лазейку, которая позволит закупить вооружение для ВСУ.

«Это был бы прорыв. Это могло бы многое изменить», — написали в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.