Взломать и строить: как в России хотят легализовать «белых» хакеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monkey Business 2 via www.imago-; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Инициативу могут рассмотреть в Госдуме уже весной.

В России хотят легализовать деятельность «белых хакеров». Как пишут «Известия», такой законопроект внесут в Госдуму уже этой весной. Если его примут, компании смогут официально привлекать взломщиков к тестированию информационных систем организаций в случае такого запроса от них.

Эксперты считают, что сотрудничество с «белыми хакерами» расширит спектр работы с компьютерными программами и избавит таких специалистов от риска уголовного преследования.