Фото, видео: Величкин Сергей,Данилюшин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Все попытки пострадавших получить компенсации встречают в Брюсселе решительный отпор.

На Западе продолжают замалчивать ущерб, который был причинен сербскому народу в результате натовских бомбардировок Югославии.

Все попытки пострадавших получить компенсации встречают в Брюсселе решительный отпор. Об этом в интервью «Известиям» заявил спикер парламента республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Ненад Стевандич.

По его словам, европейские суды пытаются игнорировать иски, которые подают сербы. При том, что Западные Балканы после бомбежек НАТО вышли на первое место по числу смертей от онкологии.

«В первую очередь, речь идет о бомбах с обедненным ураном, которые использовало НАТО. В результате раком заболели десятки тысяч людей, люди продолжают умирать от этого.

Полный ущерб от бомбардировок вообще оценить невозможно, поскольку уран продолжает забирать жизни. Разрушенную бомбами инфраструктуру можно отстроить заново, но невозможно вернуть погибших», — поделился мнением председатель парламента республики Сербской Ненад Стевандич.

Политик подчеркнул, что республика Сербская не присоединится к западным санкциям против нашей страны, несмотря на откровенные шантаж и угрозы со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

Балканский политик также выразил мнение, что Запад не сможет сжечь все мосты между двумя очень близкими народами — российским и украинским.