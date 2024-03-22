Бомбардировки Югославии: в Сербии вспоминают агрессию НАТО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

25 лет назад под бомбами и ракетами погибли тысячи мирных людей.

В Сербии в эти дни вспоминают одно из самых трагических событий в национальной истории. Четверть века назад начались натовские удары по Югославии. Они продолжались почти три месяца.

Под бомбами и ракетами погибли тысячи ни в чем не повинных мирных людей. Западная авиация атаковала и гражданские объекты: дороги, мосты, больницы, был разрушен белградский телецентр. Из Сербии — репортаж корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

25 лет назад так называемый «цивилизованный мир» — коалиция из 19 стран во главе с США — отменила все международное право, заменив его «правом сильного». НАТО впервые в истории применило силу без санкции Совета безопасности ООН. Югославию ровняли с землей 78 дней. Жертвами бомбардировок стали тысячи мирных жителей, в том числе женщины и дети.

25 лет сербы пытаются доказать, что как минимум часть вылетов авиации НАТО закончились военными преступлениями. Например — удар по белградскому телецентру. Его фасад не стали восстанавливать — это напоминание о чудовищной трагедии. Казалось бы, как можно оправдать убийство девушки гримера, видеомонтажеров и охранников?

В телецентре погибли 16 человек, и гаагская комиссия не признала это преступлением. И таких случаев — десятки. Город Алексинац назвали Сербской Хиросимой после того, как бомбардировщики НАТО сбросили на одну улицу семь тяжелых авиабомб.

В НАТО убийство ее родственников и соседей назвали «сопутствующими потерями» — этот универсальный термин США и их союзники использовали всегда, когда нужно было объяснить, почему ракеты и бомбы падали в мирных кварталах, где нет никаких военных объектов.

Недалеко от города Ниш на железнодорожном мосту высокоточная ракета попала в пассажирский поезд. Погибли 14 человек.

Сегодня в Белграде вновь говорят об ущербе, нанесенном той войны и о преступлениях НАТО. Надежды на правосудие по-прежнему нет. Но что-то вроде надежды в воздухе витает — а вдруг хоть на этот раз в мире найдется сила, которая остановит Запад?