Укол «Рапирой»: артиллеристы уничтожают блиндажи ВСУ на купянском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Блиндажи сейчас — это основные цели для ВС РФ на данном участке фронта.

Интенсивно работают артиллеристы Западной группировки войск на купянском направлении спецоперации. Основная задача бойцов — уничтожение блиндажей ВСУ.

Разбирают вражеские позиции с помощью «Рапир» — противотанковых пушек, за которыми боевики устраивают настоящую охоту. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак оценил меткость наших военных.

Небольшой открытый участок. Без деревьев. И вот по дороге идем — видим огромное количество воронок. Это несмотря на то, что у боевиков, как бойцы наши говорят, практически нет снарядов, нет боекомплекта.

Снаряды у боевиков летят, куда попало и не попадают в цель. Чего не скажешь о наших артиллеристах. Бойцы готовят к стрельбе пушку «Рапира». Заряжают ее вручную. Хотя один снаряд весит около 30 килограммов.

Земля содрогается от выстрела «Рапиры». Очень большие кумулятивные снаряды. На протяжении десяти секунд слышен рев. Снаряд летит точно в цель. Сразу же заряжают второй.

Разведка подтверждает несколько попаданий по блиндажам ВСУ. Сейчас это основные цели. Хотя пару дней назад этот же расчет подбил один из танков, который боевикам прислали их западные друзья.

«Был французский танк шестиколесный. Но они эвакуировать его успели», — рассказал командир орудия с позывного «Пианист».

За «Рапирами» враг развернул охоту. После каждого выстрела пытается выследить, откуда по нему наносили удар.

«Все сразу видно. Потому что они начинают искать. Прилетают сюда часто FPV-дроны. Часто летают», — отметил наводчик орудия с позывным «Дизлог».

Артиллеристы западной группировки войск, которые воюют на купянском направлении, работают интенсивно. Помогает поддержка из тыла. На фронт часто присылают подарки. Этот чебурашка для командира орудия с позывным «Пианист» стал настоящим талисманом.

«Мне подарила одна девочка. Прислала с гуманитарки. Мало знакомая, но я ее знаю. Говорит — носи с собой. Он уже полтора года со мной», — рассказал командир орудия «Пианист».

Досуг в блиндажах в перерывах между стрельбой у артиллеристов разнообразный.

Нам сказали, что бойцы, которые служат в этом подразделении, очень любят читать. Поэтому у нас для них подарок, который приехал прямиком из Вашингтона. Это сборник писем учащихся школы при посольстве России в США. Письма написаны участникам специальной военной операции. Вот передаем этот сборник лично командиру.

Подарок от детей бойцы оценили. Письма перечитывают, когда выдается свободная минута.

«Это здорово. Тем более из Вашингтона», — отметил один из военнослужащих.