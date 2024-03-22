«Рука об руку долгие годы»: Маликов растрогал фанатов романтичным посланием жене
Маликов поздравил жену с годовщиной трогательным текстом в соцсетях
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Своими родителями восхитилась дочь Стефания.
Народный артист России Дмитрий Маликов и его супруга Елена отмечают годовщину отношений. Артист написал теплые поздравительные слова для жены в своем личном блоге и этим растрогал фанатов.
«Это так важно — встретить человека, с которым можно идти рука об руку долгие годы! Через трудности, но в любви и согласии. Мне очень повезло 21 марта 1992 года… Неизвестно, как бы оно сложилось, ох и накуролесил бы, не встреть я Лену», — написал Маликов.
Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. На пару тут же посыпалось огромное количество трогательных поздравлений.
«Поздравляю Вас. Это здорово, когда находишь своего человека. А вдвойне здорово пройти с ним рука об руку столько лет. Желаю еще столько же счастливых лет вместе»;
«Столь нежные чувства и спустя столько лет, вы реально молодцы»;
«Встретил ту единственную», — написали подписчики артиста.
Также пару поздравила и их дочь Стефания. Девочка оставила свой комментарий пот постом.
«Счастливы родители — счастливы дети», — написала дочь певца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Маликов однажды оказался в неловкой ситуации.