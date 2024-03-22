«Глубокая заморозка»: дипломат оценил отношения России и Японии сегодня

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Японская сторона сознательно делает шаги, которые не приведут к улучшению связей, подчеркнул посол.

Сейчас отношения между Россией и Японией находятся на самом низком уровне за весь период после начала СВО. Об этом заявил посол РФ в стране восходящего Солнца Николай Ноздрев во время беседы с агентством РИА Новости.

«Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство. Фактически работа по демонтажу отношений ведется в настоящее время сразу по нескольким направлениям», — заявил посол.

Дипломат рассказал, что Япония отказывается от договоренностей, которые были достигнуты за последние десятилетия. К тому же, Токио приняло несколько пакетов санкций против Москвы. Правда их важность Япония очень преувеличивает.

Также антироссийская истерия появляется и среди обычных людей. Власти Японии пытаются так воздействовать на своих граждан. Происходит давление на бизнес и создаются препятствия в совместных проектах с россиянами. Причем трудности появляются даже в тех делах, в которых заинтересована сама Япония.

Эти факторы уничтожили фундамент сотрудничества Москвы и Токио на очень долгий период. Дипломат сказал, что нынешние отношения стран в «глубокой заморозке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Японии снова сделали заявление о переговорах с Россией по Курилам.