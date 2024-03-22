Кустурица назвал историческим матч между Россией и Сербией на фоне «изоляции от Европы»

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Известный режиссер оценил игру и отношения между двумя странами.

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил товарищеский матч своей страны против сборной России в Москве. Кинодел поделился своими впечатлениями в беседе с 5-tv.ru.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу России.

«У нас такая история, Сербия никогда не играла с Россией хорошо», — заявил Кустурица.

Режиссер считает, что судья зря удалил сербского защитника Милана Гайича, ведь это товарищеская встреча, а не матч в лиге. При этом он отметил игру сборной России. По его словам, команда играла быстро и совершала хорошие комбинации на поле.

Кустрица подчеркнул, что считает этот матч очень важным. Он показал дружеские отношения между Сербией и Россией. По словам режиссера, эта игра точно должна войти в историю.

«Матч увидят как исторический момент российской изоляции от Европы и то, что Сербия не думает, как другие в Европе», — отметил Кустрица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров расстроился из-за удаления сербского защитника в матче с Россией.