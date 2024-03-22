Наорать на кружку: в Турции придумали оригинальный способ бесплатно отведать кофе

В Турции установили автоматы с бесплатным кофе, на который нужно наорать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru

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Так сразу можно убить трех зайцев.

Российским туристам не стоит пугаться, услышав громкие крики во время поездки в Турцию. Там установили кофейные автоматы, в которых целую кружку напитка можно получить без денег, если долго покричать. Чем громче, тем лучше.

Любителей «халявы» находится немало. Тем более, что сразу можно убить трех зайцев — сберечь свой бюджет, попить бесплатно кофе и заодно снять стресс, наорав на бездушную машину.