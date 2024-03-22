Первый признак весны: спасатели начали взрывать лед на реках

Фото, видео: 5-tv.ru

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При этом жителям Ленинградской области в ближайшие дни ожидать солнца не стоит.

Самый главный признак окончательно наступившей весны — спасатели взрывают лед на реках в Ленинградской области, чтобы избежать заторов и паводков. Через неделю Северо-Запад накроет волна жара и к этому нужно приготовиться.

А пока Северная столица находится в погодной депрессии. Солнца не будет несколько ближайших дней.