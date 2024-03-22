Штурмовики Су-25 наносят мощные удары по опорникам ВСУ: лучшее видео СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают выполнять поставленные цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Минобороны России опубликовало видео работы бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на северодонецком направлении

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Бойцы штурмовых подразделений Тихоокеанского флота оттачивают навыки захвата опорных пунктов противника с использованием ударных БПЛА

На одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики (ДНР) организована подготовка штурмовых групп подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота. При отработке штурмовых действий используются только боевые боеприпасы. Бойцы работают двойками, в ограниченном пространстве важно не пересекать линию огня товарища, прикрыть его в любой момент — один стреляет, другой перезаряжается.

Штурмовые подразделения активно используют ударные дроны, учатся взаимодействию со своими операторами БПЛА и поиску укрытий от беспилотников-камикадзе противника. На полигоне все элементы отрабатываются до автоматизма. Даже у опытных бойцов бригады морской пехоты между выездами на передовую проходят постоянные тренировки.