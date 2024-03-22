Стилиста Карину Нигай застали за страстными поцелуями с новым бойфрендом

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Молодой человек оказался известным автогонщиком.

Эксперт в мире моды — стилист и блогер Карина Нигай появилась на публике со своим новым бойфрендом, российским гонщиком Никитой Мазепиным, выступавшим в чемпионате мира «Формулы-1» в команде «Хаас» в сезоне 2021 года. Об этом сообщает Super.ru.

Блогер устроила вечеринку в честь своего 31-летия. Влюбленные перед фотографами и приглашенными гостями даже не пытались скрывать своих чувств. Сначала они просто обнимались, а потом и вовсе страстно поцеловались.

До Мазепина фэшн-блогер встречалась с Владиславом Крамским, но, по словам Нигай, молодой человек использовал ее для своих целей. Их отношения перешли в бизнес-партнерство. Кстати, Карина уже была замужем. В браке с бизнесменом Вадимом Семеновым они прожили целых восемь лет. У Карины есть от него ребенок — сын Кирилл.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Карина Нигай рассказала о любимом сочетании цветов в интерьере.