Илон Маск заявил о разработке импланта для слепых: «Даже если никогда не видел»

Илон Маск: мы верим в то, что сможем восстановить зрение от рождения слепым

Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Wajda

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Компания американского миллиардера представила инновационную технологию. Что о ней уже известно?

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink разработала мозговой имплант. По его словам, он сможет восстановить зрение слепым людям. Об этом он написал в своем блоге в соцсети X.

По словам Маска, разработка получит название Blindsight.

«Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», — написал изобретатель.

Сейчас, как отмечает Илон Маск, имплант тестируют на животных — обезьянах. По его словам, в ходе экспериментов они не пострадали.

Маск также объяснил, что сначала разрешение изображения может быть низким, например, как на ранних игровых консолях Nintendo, но со временем оно может достичь уровня, соответствующего нормальному человеческому зрению.

Компания Neuralink 31 января объявила о том, что провела первую операцию по внедрению чипа в мозг человека. Это первый этап грандиозного проекта Илона Маска по разработке реального интерфейса «мозг-компьютер».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый пациент с нейрочипом в мозге сыграл в шахматы без рук.