Певица МакSим после комы задумалась о вечном: «Поймала себя на мысли»

Певица МакSим: Бог оставил меня в этом мире не случайно

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость задается философскими вопросами и думает о своем предназначении.

Известная российская исполнительница и автор песен МакSим заявила, что Бог оставил ее на этом свете с определенной целью.

Летом 2021 года девушка пережила кому. Поклонники певицы с ужасом наблюдали, как их любимая артистка боролась за жизнь. Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст» едва не умерла, пытаясь победить коронавирус.

Сейчас звезда задумалась насчет своего предназначения и задалась вопросом: «Для чего понадобилась Богу?». Теперь МакSим старается относиться с большим вниманием и добротой к людям, сообщает телеканал «360». Она отмечает, что должна сделать что-то более глобальное. Например, подойти иначе к исполнению собственных песен.

«К сожалению, я себя поймала на мысли, что немного подзабыла их (песен — Прим. ред.) смысл, и с какими чувствами я их писала. За огромным количеством концертов, переездов, переодеваний, образов, я забыла сущность, суть того, что я хотела дать», — призналась певица.

Артистка также отметила, что каждый человек сталкивается с периодом в жизни, когда необходимо просто успокоиться, отдохнуть и восстановить силы. За последние восемь лет она отдала большое количество энергии и чувствовала себя пустой. Однако на данный момент ощущает себя гораздо лучше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МакSим ответила на слухи о приостановке выступлений и пении под «фанеру».