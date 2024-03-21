ФАС пригрозила «Яндекс Такси» мерами при отсутствии решения вопроса по тарифам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Накануне правительство отменило мораторий на проверки IT-компаний.

«Яндекс Такси» находится в диалоге с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) после того, как отменили мораторий на проверки для IТ-компаний. Об этом стало известно 21 марта от директора по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекса» Антона Петракова.

«Мы в конструктивном диалоге с регулятором и будем его продолжать», — заявил он в беседе с ТАСС.

ФАС ранее сообщила, что в случае отсутствия ответа от «Яндекс такси» на вопросы о тарифах, служба может применить антимонопольные меры. Также у регулятора были запросы к блокировке водителей и пассажиров.

Правительство приняло решение о временном приостановлении проверок для IТ-компаний в марте 2022 года. Однако 20 марта 2024-го мораторий был снят. Ожидается, что решение позволит эффективно бороться со злоупотреблениями доминирующим положением на IT-рынке, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, а также поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС заявила о серьезных замечаниях к «Яндекс Такси».