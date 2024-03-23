Зависимость разрушила и его: почему Наталья Варлей верила в спасение Тихонова

Фото: © РИА Новости

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От проблем с веществами звездного наследника не спас никто.

Брак Натальи Варлей и Владимира Тихонова разрушился так же грустно, как и начался. Узнав о наркотической зависимости мужа прям в день свадьбы от его друзей, она все равно верила в то, что рано или поздно это закончится и их ждет счастливая совместная жизнь. Однако чуда не случилось: брак все-таки не выдержал тяжести от пагубного пристрастия звездного сына Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова.

Судьба свела Варлей и Тихонова в стенах Щукинского училища, когда оба были студентами. При этом как они сошлись, для многих, возможно, до сих пор остается загадкой: он был «золотым» мальчиком, сыном знаменитых родителей на весь СССР, а она — девочка из простой семьи. Несмотря на это, талант и природная красота актрисы завоевывали сердца многих мужчин, и от недостатка ухаживаний она никогда не страдала. После роли в «Кавказкой пленнице» в Наталью Варлей были влюблены сотни советских мужчин. Но выбрала она, казалось бы, самого красивого и перспективного парня.

Сама Наталья до этого уже была в браке за актером и режиссером Николаем Бурляевым, хотя по некоторым слухам ее отговаривали многие друзья. И спустя время Наталья действительно разочаровалась в первом муже — брак распался. Говорят, Наталья очень хотела видеть в своем муже надежную опору, но Бурляев не смог ей этого дать.

Поговаривали, что Тихонов стеснялся проявлять симпатию будущей жене. Из-за сдержанного характера, который он унаследовал от отца, волю эмоциям он чаще всего не давал. Но все же расположение Варлей он получил, и уже в 1971 году у пара сыграла свадьбу. Возможно, Варлей поверила в то, что мечта о семейном тыле воплотится хотя бы в этот раз.

То, что и с Владимиром она не сможет расслабиться и довериться ему, как хотелось бы многим женщинам, она узнала уже спустя несколько часов после заключения брака. Прямо в день свадьбы друзья признались ей, что Тихонов младший «балуется» кое-чем похуже, чем просто алкоголь. Однако поверила она не сразу, и добилась признания от самого Владимира на следующее утро. Отрицать зависимость он не стал, но и поклялся, что больше в его жизни никакого пристрастия не будет.

Владимир Тихонов был одарен всеми дарами: успешными и знаменитыми родителями, множеством возможностей и жизни и красивой внешностью. Вместе с тем самым значимым обстоятельством, повлиявшим на его судьбу, стал развод родителей. А точнее, отсутствие душевной связи с каждым из них.

В стремлении заполнить внутреннюю пустоту, еще будучи подростком Владимир Тихонов попробовал алкоголь. Возможно, тогда же он и познакомился с миром запрещенных веществ. Поговаривают, что ему было очень сложно справиться с распадом семьи, в которой родился. Сами же Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова были настолько увлечены собственными карьерами и жизнями, что до переживаний страдающего ребенка им не хватало ни сил, ни времени, ни желания.

Возможно, желание хоть как-то загасить боль от детской психологической травмы оказалось в жизни Владимира намного сильнее желания создать свою собственную крепкую семью. Так он нашел утешение, проводя время в сомнительных компаниях и употребляя влияющие на психику препараты.

Все это привело к тому, что Наталья Варлей ушла от него спустя уже всего лишь несколько месяцев после брака. Тогда же она забеременела, и вскоре родила Тихонову первенца.

Со своей же стороны Владимир сам не особо доверял жене. Когда она забеременела, он не верил в то, что сын от него. На тот момент Варлей приписывали роман с Константином Райкиным. Злые языки спустя время старательно искали сходство сына Натальи либо с Тихоновым, либо с предполагаемым любовником. Но самое неприятное для Варлей было то, что ей не доверяла и сама свекровь. Она также не верила в то, что Варлей родила ей родного внука. Очевидно, крепости семье подобная позиция не добавляла.

Хотя актриса искренне верила, что проснувшийся отцовский инстинкт может спасти Тихонова от пагубной зависимости, этого не случилось. Он сам признавался, что глубоких чувств к сыну не испытывает. Возможно, надежда Натальи умерла именно тогда — вскоре брак распался, оставив после себя разрешенные отношения Валей как с мужем, так и со свекровью.

Сам Тихонов время зря не терял: даже не дождавшись развода он закрутил роман с молодой спортсменкой Натальей Егоровой. Варлей об этом знала почти сразу, но веры в лучшее уже не оставалось.

Новая супруга тоже родила Тихонову сына. Поговаривают даже, что уже ко второму ребенку актер начал относиться совсем иначе: мол он взялся за себя и решил исправить свой образ жизни. Однако дело обстояло несколько иначе: из-за наркотической зависимости скончались два его товарища. Тихонова это напугало, и тогда он захотел вернуться к нормальной жизни. Его вторая супруга рассказывала, что он даже ложился в клинику, чтобы избавиться от зависимости. Но все-таки и это не помогло актеру справиться с тяжестью своего пристрастья.

Несмотря на внимание зрителей и лучших женщин СССР Владимир Тихонов так и не смог почувствовать свою нужность и заполнить пустоту, образовавшуюся после развода родителей. Несмотря на любовь матери, которую она выражала по-своему, ему этого было мало для того, чтобы тяга к близким стала достаточно сильной.

Удивительным образом в момент смерти Владимир Тихонов был один: жена уехала на съемки. Потом Мордюкова обвиняла ее в том, что она оставила его в одиночестве. Вторая жена оказалась ей тоже немила даже спустя годы.

Варлей не стремилась претендовать на место в семейном кругу Тихоновых, но даже после многих лет она продолжала получать упреки и множественные обвинения в неверности, тщеславии и стремлении получить свою выгоду. Сына Варлей записала на свою фамилию, чтобы избежать разборок в желтой прессе и оградить свою семью от лишнего внимания.

Причиной смерит Тихонова врачи назвали сердечную недостаточность, вызванную употреблением запрещенных веществ. После его смерти разговоры о том, что происходило в их семье, не останавливались. В том, что происходило с Владимиром, Нонна Мордюкова обвинила бывшего мужа Вячеслава. Мол, он должен был уделять сыну больше внимания и любви. По ее мнению, именно недостаток его участия разрушили их ребенка. Тем не менее, отчасти свою вину перед сыном чувствовала и она.

Возможно, Владимиру не хватало своей собственной любви к миру. Ни две жены, ни дети, ни мать — никто из них не сумел спасти искалеченную душу ребенка, пострадавшего из-за развода родителей.

Сын Варлей и Тихонова, Василий, принял решение не идти по стопам знаменитых родителей и ведет очень далекий от публичного образ жизни. А Владимир, рожденный в браке с Егоровой, решил поступать в ГИТИС и попробовать себя в качестве актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что внук Мордюковой хочет получить наследство знаменитой родственницы.