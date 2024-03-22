Воспаление и отказ органов: американец впал в кому из-за вросшего волоса в паху

Американец впал в кому после попытки удалить вросший волос в паху

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Мужчина пытался самостоятельно его удалить, что стало огромной шибкой.

Американец попал в реанимацию из-за того, что попытался сам удалить вросший волос в паху. После этого он целый месяц пролежал в коме. Об этой истории пишет KP.RU со ссылкой на Daily Mail.

Известно, что мужчина попал в больницу еще в конце 2022 года, где медики обнаружили у него заражение крови. Это произошло из-за инфекции, которую американец занес себе, когда пытался удалить вросший волос.

Мужчине вскоре стало плохо, так как у него образовались тромбы. Это, в свою очередь, привело к воспалению легких, а потом и к отказу органов. Инфекция успела добраться и до сердца. Медлить было уже некуда, поэтому медики решили ввести пациента в кому, однако шансы на выживание мужчины были крайне малы.

После месяца необходимых процедур пациент все-таки пришел в сознание. На данный момент мужчина почти полностью поправился. Причиной таких осложнений называют экстремальную реакцию иммунной системы на воспаление.

Стоит сказать, что заражение крови — одна из самых частых причин смерти в американских больницах, его диагностируют почти у двух миллионов американцев в год.

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