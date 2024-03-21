Хуситы пообещали не атаковать корабли России и Китая возле берегов Йемена

Bloomberg: йеменские хуситы обещали не нападать на корабли России и Китая

Фото: Пресс-служба Черноморского флота / ТАСС

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Иностранные СМИ утверждают, что речь идет о договоренностях. Но каких?

Йеменские хуситы обещали не нападать на корабли России и Китая во время прохождения судов в Красном море и Баб-эль-Мандебском и Аденском заливах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, к такой договоренности стороны пришли после встречи дипломатов РФ и КНР с официальным представителем движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммедом Абдель Салямом, которая прошла в Омане.

Хуситы регулярно атакуют судна, проходящие мимо берегов Аравийского полуострова. Так, 9 марта был нанесен удар по американскому судну True Confidence, который следовал под флагом Барбароса. В итоге трое членов экипажа сухогруза пропали без вести.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам России. Как в итоге увеличились показатели?